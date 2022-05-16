Российский завод Haval возобновил производство автомобилей

Завод Haval в Тульской области вернулся к работе после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщает «Автостат».
Предприятие остановило производство 30 апреля, а сегодня, 16 мая, возобновило выпуск машин. Во время корпоративного отпуска на заводе проводили техническое обслуживание оборудования. О проблемах с поставками комплектующих на российский завод китайская компания не сообщала.
В Тульской области выпускают автомобили Haval F7, Jolion и H9, а в апреле здесь начали делать новую модель — Haval Dargo. Дата запуска продаж этой машины пока не объявлена.