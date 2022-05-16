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1 час назад

Новости автомира: российский завод Haval возобновил производство автомобилей

Wroom.ru

Завод Haval в Тульской области вернулся к работе после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщает «Автостат».

Российский завод Haval возобновил производство автомобилей
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Предприятие остановило производство 30 апреля, а сегодня, 16 мая, возобновило выпуск машин. Во время корпоративного отпуска на заводе проводили техническое обслуживание оборудования. О проблемах с поставками комплектующих на российский завод китайская компания не сообщала.

В Тульской области выпускают автомобили Haval F7, Jolion и H9, а в апреле здесь начали делать новую модель — Haval Dargo. Дата запуска продаж этой машины пока не объявлена.

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