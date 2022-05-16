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1 час назад

Новости автомира: в России разрешили выпуск автомобилей «Евро-0»

Елена Прошина

Правительство РФ разрешило применять упрощенные требования к сертификации легковых автомобилей. Также в России теперь действуют все экологические стандарты, от «Евро-0» до «Евро-5», что позволяет выпускать автомобили с выхлопом, отвечающим нормативам 1988 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее постановление №855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» опубликовано на официальном сайте правовой информации.

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В документе указано, что автопроизводителям можно не устанавливать на новые машины несколько систем, которые стали недоступны из-за санкций и дефицита чипов. Речь идет о подушках безопасности и преднатяжителях салонных ремней. Также разрешен выпуск новых автомобилей без систем ABS и ESP, а система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функции автоматического срабатывания после аварии.

Постановление будет действовать до 1 февраля 2023 года. Новые требования не являются обязательными, а только разрешительными. Автопроизводители могут, как и прежде, выпускать автомобили, отвечающие всем актуальным нормам.

Автоновости,Видео,Коммерсант,Правительство РФ,
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