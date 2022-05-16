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2 часа назад

Новости автомира: Редчайший 23-летний гоночный Ferrari пустят с молотка

Motor.ru

Аукционный дом RM Sotheby's проводит аукцион, в ходе которого предлагает к покупке уникальный Ferrari 333 SP образца 1999 года. Всего итальянский производитель построил 40 подобных спорткаров, которые принимали участие в гонках спортпрототипов. Автором модели стал гонщик Джампьеро Моретти, который позже основал компанию по производству запчастей для тюнинга Momo. Выставленная на продажу модель с момента создания сменила четырех владельцев.

Галерея: Редчайший 23-летний гоночный Ferrari пустят с молотка
Фото: Motor.ruMotor.ru

Разработку Ferrari 333 SP начали в начале 1990-х годов совместно с компанией Dallara, которая специализировалась на создании гоночных шасси. Выставленный на продажу экземпляр стал 32 в серии.

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В конструкции болидов специалисты применяли углепластиковый монокок, а также подвеску на двойных поперечных рычагах. Под капотом прототипа размещали четырехлитровый V12 от болидов Формулы-1, отдачу которого довели до 650 лошадиных сил.

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Ferrari 333 SP принимали участие в многочисленных гонках своего класса, в большинстве которых одерживали победы. При этом неизвестно, задействовали ли в соревнованиях конкретно эту модель. За годы эксплуатации спорткар сменил четырех владельцев в Японии, Австралии, Канаде и Италии. Стоимость редчайшей модели организаторы аукциона обещают раскрыть по запросу.

В начале февраля на торги выставили необычный Jaguar E-Type 1964 года, который превратили в гоночный болид. За модифицированное купе продавец запросил 80 000 долларов.

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