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1 час назад

Новости автомира: Tesla приостановила работу по проектам в Индии

"Автостат Инфо"

Tesla приостановила работу по проектам, связанным с запуском продаж своих электромобилей на авторынке Индии. Компания отказалась также от поиска площадки для сборочного предприятия и сократила местную команду после того, как не смогла получить от правительства специальных условий на реализацию своих проектов.

Tesla приостановила работу по проектам в Индии
Фото: Автостат ИнфоАвтостат Инфо

Индийское правительство не предоставило "Тесле" сниженные тарифы на работу в стране. Переговоры о выходе на рынок Индии компания вела в течение последнего года. Предварительно, с целью оценить потенциал спроса на свои электромобили со стороны индийских покупателей, автопроизводитель запустил продажу машин, которые выпускают заводы Tesla в США и Китае. Однако правительство Индии потребовало, чтобы Tesla сначала построила завод внутри страны, а не наращивала продажи импортированных электромобилей. Также в правительстве страны отмечают, что Tesla начала продажи электрокаров, но при этом не открыла в Индии свой сервисный центр и специализированные заправки.

Словом, переговоры Tesla с индийским правительством не привели к предоставлению специальных условий работы для американского автопроизводителя. Поэтому Tesla не будет развивать работу на индийском рынке, а сосредоточится на других рынках.

Отметим, что в России, как сообщают в «Автостат Инфо», в апреле текущего года было продано 85 автомобилей марки Tesla, на 98% больше, чем в апреле прошлого года — 43 ед.

Автоновости,Tesla,
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