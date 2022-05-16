В России разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и ABS

Согласно документу, в частности, российские автозаводы могут выпускать машины с любым (в том числе с нулевым) экологическим классом, а также без антиблокировочной системы тормозов (ABS) и подушек безопасности. Кроме того, производители автомобилей могут не устанавливать на свои модели динамическую систему стабилизации (ESP). В постановлении правительства также говорится о системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Ее присутствие обязательно, но без функции автоматического срабатывания при ДТП.