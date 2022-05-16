В России разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и ABS

Российское правительство опубликовало постановление «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», в котором описаны упрощенные требования к сертификации выпускаемых автомобилей.
Согласно документу, в частности, российские автозаводы могут выпускать машины с любым (в том числе с нулевым) экологическим классом, а также без антиблокировочной системы тормозов (ABS) и подушек безопасности. Кроме того, производители автомобилей могут не устанавливать на свои модели динамическую систему стабилизации (ESP). В постановлении правительства также говорится о системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Ее присутствие обязательно, но без функции автоматического срабатывания при ДТП.
Постановление датировано 12 мая и действительно до 1 февраля 2023 года.
О том, что в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0», стало известно в апреле. Откат в производстве автомобилей по классам экологичности до уровня 1990-х годов связан с остановкой поставок электронных блоков управления.