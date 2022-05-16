Toyota обновила Camry

Американский офис Toyota представил обновленную Camry Nightshade Edition. Первый седан в таком исполнении дебютировал в 2018 году, и сейчас его можно заказать для автомобилей с «четверкой» 2.5, причем как самостоятельной, так и в составе гибридной установки. Отличается «темная» четырехдверка решеткой радиатора от Camry TRD, тонированной светотехникой и матовыми бронзовыми 19-дюймовыми колесами.

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Toyota Camry на протяжении 20 лет остается самым популярным среднеразмерным седаном Америки, поэтому именно у неё одной из первых появилась «темная» версия Nightshade. Представленная в 2018-м четырехдверка щеголяла черным декором на кузове вместо хрома, черными колесами и корпусами боковых зеркал. Будет такое исполнение и у «Камри» следующего, 2023 модельного года, причем стайлинг-пакет доступен исключительно автомобилям c «четверкой».

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Седан Camry Nightshade можно окрасить в три цвета на выбор: черный Midnight Black, белый White и новый синий колер Reservoir Blue (он включен в основную палитру модели и не является прерогативой только «темных» четырехдверок).

Таким машинам положены решетка радиатора Sport Mesh от Camry TRD, задний спойлер, боковые зеркала, шильдики в черном цвете и впервые тонированная оптика. Колеса — 19-дюймовые литые в матовом бронзовом цвете.

Всё остальное стандартно для версий SE. Это светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, отделка сидений кожзамом SofTex, мультимедиа с семидюймовым дисплеем, десять подушек безопасности и набор электронных ассистентов Toyota Safety Sense 2.5+. В числе последних — автоматический дальний свет, система автоторможения с детекцией пешеходов, адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе.

Гамма двигателей Camry Nightshade включает «атмосферник» 2.5 семейства Dynamic Force в паре с восьмидиапазонным автоматом. ДВС выдает 205 лошадиных сил и 252 Нм крутящего момента. Привод может быть передним или полным.

Помимо этого, доступна гибридная система THS II, развивающая 211 сил. В её основе лежит тот же мотор 2.5, но вместо автомата стоит вариатор. Топовый агрегат V6 3.5 с «темным» декором не сочетается.