Renault Duster останется в России под другим брендом

Несмотря на уход французской компании Renault из России, на заводе в Тольятти будет организован выпуск кроссовера Renault Duster. Об этом со ссылкой на Минпромторг сообщает ТАСС.

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Ранее стало известно, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» (67,6%) передали предприятию НАМИ (подведомственно Минпромторгу), а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы. Отмечается, что на заводе хотят возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейшем предприятие планирует выпускать электромобили.

По словам директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака, «АвтоВАЗ» сможет выпускать Renault Duster под брендом Lada.

«Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», - пояснил он.

Он подчеркнул, что эта модель будет производиться на заводе в Тольятти.

Источники в Минпромторге рассказали газете «Ведомостям», что речь идет о выпуске кроссовера второго поколения. С 2021 года у «АвтоВАЗа» есть лицензия на производство этой модели.