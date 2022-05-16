Российский завод Haval возобновил производство автомобилей

Российский завод «Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус» в Тульской области вернулся к производству автомобилей, сообщила пресс-служба Haval. Сборочная площадка китайской компании находилась в простое две недели: конвейер был остановлен 30 апреля на майские праздники, которые объединили с корпоративным отпуском. За это время на заводе провели техническое обслуживание оборудования, а также инвентаризацию. Сейчас предприятие работает в односменном режиме.
На мощностях предприятия Haval в Тульской области производятся кроссовер F7 и его купеобразный вариант F7x, рамный внедорожник H9 и вседорожник Jolion. В начале апреля на конвейер завода встала еще одна модель — кроссовер Haval Dargo, который должен поступить в продажу до конца года с безальтернативным турбомотором мощностью 192 лошадиные силы.
Как и большинство других автопроизводителей, весной Haval отметился беспрецедентным повышением рублевых цен. Однако он оказался чуть ли не единственным, кто затем снизил рекомендованную стоимость своей продукции. Так, самая дешевая модель марки, Jolion, подешевел на 220 тысяч рублей, а H9 — сразу на полмиллиона.
За январь-апрель Haval продал в России 9123 автомобиля — на пять процентов меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В апреле же было реализовано только 812 машины, что означает падение на 73 процента. И в этом Haval далеко не одинок: в минус ушли все китайские марки за исключением Exeed, которой в апреле-2021 на рынке еще не было.