Российский завод Haval возобновил производство автомобилей

Российский завод «Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус» в Тульской области вернулся к производству автомобилей, сообщила пресс-служба Haval. Сборочная площадка китайской компании находилась в простое две недели: конвейер был остановлен 30 апреля на майские праздники, которые объединили с корпоративным отпуском. За это время на заводе провели техническое обслуживание оборудования, а также инвентаризацию. Сейчас предприятие работает в односменном режиме.

Фото: motor.ru motor.ru

На мощностях предприятия Haval в Тульской области производятся кроссовер F7 и его купеобразный вариант F7x, рамный внедорожник H9 и вседорожник Jolion. В начале апреля на конвейер завода встала еще одна модель — кроссовер Haval Dargo, который должен поступить в продажу до конца года с безальтернативным турбомотором мощностью 192 лошадиные силы.

Как и большинство других автопроизводителей, весной Haval отметился беспрецедентным повышением рублевых цен. Однако он оказался чуть ли не единственным, кто затем снизил рекомендованную стоимость своей продукции. Так, самая дешевая модель марки, Jolion, подешевел на 220 тысяч рублей, а H9 — сразу на полмиллиона.