Какие авто в России угоняют чаще всего

В марте 2022 года число угонов в России выросло на 22% в сравнении с февралем. Увеличение показателя по итогам первого квартала оценивается в 20–24%, сообщает Auto.ru со ссылкой на данные МВД.

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Портал разбирался, какие машины угоняют чаще всего. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с начала года в стране угнали 264 автомобиля из числа застрахованных. Большинство из них — модели Hyundai, Lada и Kia. А самая популярная машина у преступников — кроссовер Hyundai Santa Fe.

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Угонщики больше всего претендуют на наиболее ходовые автомобили и те, запчасти которые пользуются повышенным спросом, заявил исполнительный директор РСА Сергей Ефремов.

По данным страховой компании ВСК, за первый квартал 2022 года чаще всего у клиентов угоняли автомобили Hyundai, Kia и Toyota — те же марки, что являлись лидерами антирейтинга за 2021 год. Наибольшая доля угонов зафиксирована в Московской области. Среди моделей Hyundai наибольшим интересом пользовались кроссовер Santa Fe, а также модели Solaris и Creta. Среди наиболее угоняемых автомобилей Kia — Rio, Rio X-Line и Sportage, у Toyota — Land Cruiser и Camry.

«Сегодня на рынке существует дефицит новых машин и комплектующих для них, к тому же сильно выросли цены даже на подержанные автомобили. Это приводит к всплеску преступлений», - подчеркнули в ВСК.

По мнению страховщиков, ситуация с угонами связана с началом теплого сезона. Они прогнозируют рост количества таких случаев, если в стране не решится вопрос с дефицитом запчастей.

«Если будет налажена логистика поставок запчастей, если будет принято решение ЦБ об установке аналогов вместо оригинальных запчастей на новые автомобили при страховом ремонте, то больших проблем с угонами быть не должно. Если же эти проблемы не будут решены, то мы действительно скоро столкнёмся с ростом угонов под разбор. Пока мы не можем сказать, что это уже началось, хотя отдельные всплески есть», — подчеркнул Сергей Ефремов.