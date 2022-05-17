Назван новый глава «АвтоВАЗа»

Новым президентом «АвтоВАЗа» назвали советника первого заместителя генерального директора ГК «Ростех» и члена Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России» Владимира Аветисяна. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник на предприятии. Информацию подтвердили также в Минпромторге.

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В начале карьеры Аветисян работал мастером на предприятии «Куйбышевсельстрой». После этого, в 1990-х, занимал должности в региональных структурах «Газпрома» и энергетическом комплексе Самарской области. Позднее он начал расти по карьерной лестнице — более высокие должности Аветисян занимал в РАО «ЕЭС России», холдинге «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), «Ростехнологии» и «Роснано».

«Газета.Ru» отмечает, что официальные представители «АвтоВАЗа», «Ростеха» и Минпромторга на вопрос о назначении нового директора «АвтоВАЗа» не смогли дать оперативный ответ.

Ранее стало известно о возобновлении производства автомобилей под историческим брендом «Москвич» после передачи завода Renault в Москве властям города. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в будущем предприятие начнет создавать электромобили.