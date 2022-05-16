Новый менеджмент "Автоваза" в ближайшее время представит стратегию развития компании

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новый менеджмент "Автоваза", который заменит французское руководство, в ближайшее время представит новую стратегию развития компании. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Я думаю, что в ближайшее время новый менеджмент "Автоваза", который придет на смену французскому менеджменту, представит новую стратегию развития "Автоваза" с учетом существующих договоренностей", - сказал он.

Пак отметил, что с компанией Renault достигнуты договоренности по сохранению всей действующей линейки автомобилей "Автоваза". У компании сохранится возможность развития и освоения новых продуктов, которые существовали у "Автоваза", подчеркнул глава департамента.

Ранее сегодня Минпромторг РФ сообщил, что доля Renault в "Автовазе" передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ. Теперь НАМИ будет владельцем 67,69% акций "Автоваза". Оставшиеся акции сохранит госкорпорация "Ростех".

При этом "Автоваз" продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке, сообщал Минпромторг.