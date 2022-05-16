Названы сроки начала выпуска автомобилей «Москвич»

Производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault начнется уже в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, передает РИА «Новости».
По словам Пака, правительство Москвы взяло в свои руки управление бывшим заводом Renault в столице и переименовало его в московский автомобильный завод «Москвич».
«Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представит нам свои планы по развитию такого производства», - заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что запуск производства ожидается уже в текущем году.
Подписание соглашений о передаче российского бизнеса Renault новым владельцам состоялось в понедельник, 16 мая. Завод «АвтоВАЗ» в Самарской области перешел ФГУП НАМИ (подведомственно Минпромторгу), завод Renault – правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал производство на заводе автомобилей под историческим названием «Москвич». В перспективе на этом заводе планируется выпускать и электромобили. В свою очередь, в Минпромторге заявили, что завод «АвтоВАЗ» сможет выпускать автомобиль Renault Duster под брендом Lada.