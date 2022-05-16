Названы сроки начала выпуска автомобилей «Москвич»

Производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault начнется уже в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, передает РИА «Новости».

По словам Пака, правительство Москвы взяло в свои руки управление бывшим заводом Renault в столице и переименовало его в московский автомобильный завод «Москвич».

«Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представит нам свои планы по развитию такого производства», - заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что запуск производства ожидается уже в текущем году.