Названы машины Toyota и Subaru с высшими баллами за безопасность

Современные транспортные средства все чаще стали рассматривать с точки зрения обеспечения безопасности. Этот параметр стоит на первом месте, так как гарантирует покупателю полноценную защиту в поездках. По этой причине многие модели, представленные на современном рынке, проходят многочисленные проверки на прочность и выносливость.

Фото: Car.ru Car.ru

В мире есть много независимых ведомств, которые проводят оценку безопасности транспортных средств. В их числе - страховой институт дорожной безопасности США IIHS. Недавно специалисты компании протестировали 2 новых автомобиля - Toyota Corolla Cross в кузове кроссовер, и Subaru BRZ II генерации в кузове спорткар. По результатам проверки обе модели получили оценку Top Safety Pick+, что указывает на максимальный балл.

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Напомним, что по протоколу американского IIHS, автомобили должны проходить следующие тесты:

Фронтальное столкновение на скорости 64 км/час при перекрытии 25%.Фронтальное столкновение на скорости 64 км/час при перекрытии 40%.Боковое столкновение на скорости 60 км/час.Проверка кресел на стенде.Проверка на прочность крыши - опрокидывание машины.Проверка функций автоторможения перед машинами и пешеходами.

Удобный и маневренный паркетник Toyota Corolla сумел набрать высокие баллы по всем испытаниям. Неудачно справился он только с фронтальным ударом с малым перекрытием. По данной проверке специалисты установили решение “Acceptable" - приемлемо. На среднем уровне оценили и стандартную оптику - дальний свет в недостаточном объеме освещает дорогу.

Спорткар марки Subaru тоже получил высокую оценку по результатам проверки. Проблемы отмечались только при тестировании с боковым ударом. Эксперты установили, что есть риск получения травм туловища. Особенно актуальна данная опасность при установке детских кресел.

Система автоторможения у модели Subaru BRZ получила высокую оценку. Но она используется не во всех версиях автомобиля. Так, получить ее можно в исполнении с вариатором. Использовать ее с МКПП не получится.