Назван новый директор "Москвича"

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин, сообщили в ведомстве.

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«Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие посты 10 лет в Транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильной отрасли», – говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что правительство Москвы планирует возродить работу Московского автомобильного завода. Именно там выпускали легендарные авто «Москвич», а до последнего времени – машины «Рено».

«Решение о принятии завода на баланс города позволит: сохранить уникальный коллектив в Москве – на заводе работает 3,8 тыс. специалистов, обеспечить работой около 40 тыс. производителей автокомплектующих по всей России, сохранить потенциал для производства машин, создать уникальную возможность для обновления такси и каршеринга, создать альтернативу для покупки автомобилей для личного пользования», – говорится в сообщении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций «АвтоВАЗа» переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».