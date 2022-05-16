Назван новый директор "Москвича"

Директором Московского автозавода «Москвич» назначили Дмитрия Пронина, который раньше занимал руководящие должности на протяжении десяти лет в Транспортном комплексе Москвы. Специалист имеет опыт работы в автомобильной промышленности, уточняет столичный департамент транспорта.