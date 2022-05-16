Назван новый директор "Москвича"

Директором Московского автозавода «Москвич» назначили Дмитрия Пронина, который раньше занимал руководящие должности на протяжении десяти лет в Транспортном комплексе Москвы. Специалист имеет опыт работы в автомобильной промышленности, уточняет столичный департамент транспорта.
«Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче Московского автомобильного завода Правительству Москвы. Здесь возобновится производство легковых автомобилей под историческим брендом “Москвич”», — сообщили в ведомстве, отметив, что правительство российской столицы возродит работу предприятия.
«Именно там выпускали легендарные автомобили “Москвич”, а до последнего времени — машины “Рено”», — добавили в публикации.
Решение даст возможность сохранить рабочий коллектив в Москве, подчеркнули в департаменте транспорта, отметив, что на предприятии работает 3800 специалистов.
Напомним, 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление серийного выпуска автомобилей под маркой «Москвич».