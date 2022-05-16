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2 часа назад

Новости автомира: Как расширятся полномочия инспекторов ГИБДД?

Car.ru

В скором времени порядок проведения служебных действий сотрудников ГИБДД в отношении автомобилистов может поменяться. По предварительной информации, в МВД уже подготовили проект закона, который корректирует процедуру проведения досмотра транспортного средства, автомобилиста и пассажира. Рассмотрим, с какой целью это делается, и как водители должны общаться с инспектором ГИБДД при встрече.

Как расширятся полномочия инспекторов ГИБДД?
Фото: Car.ruCar.ru

Отстранение от управления. В новом приказе МВД регламентируется порядок контроля дорожного движения. Кроме того, устанавливается новый порядок проведения досмотра и осмотра. К примеру, при необходимости сотрудник ГИБДД может потребовать от водителя и пассажира, чтобы они покинули транспортное средство. В проекте даже рассматривается перечень ситуаций, в которых это может понадобиться - задержание авто, личный досмотр или отстранение от управления.

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Например, у сотрудника ГАИ есть основания полагать, что автомобилист находится в нетрезвом состоянии. Сначала инспектор может попросить покинуть транспортное средство. Если гражданин откажется, у сотрудника есть право потребовать у него выйти из-за руля. За неисполнение требования предусматривается штраф в размере 2000 – 4000 рублей.

Досмотр и осмотр. Автомобилист также должен будет выйти из-за руля, если проводится осмотр или досмотр. Напомним, что осмотр и досмотр - процедуры, которые имеют процессуальную разницу. В первом случае предполагается визуальный осмотр транспорта без прямого контакта - водитель сам открывает двери и багажное отделение. Проводится процедура без присутствия понятых. Досмотр проводят с понятыми и видеофиксацией. Напомним, что причиной досмотра авто может быть поиск орудий совершения преступления или предметов административного правонарушения.

Техническая неисправность. В отдельный пункт вынесли процедуру задержания транспортного средства из-за технической неисправности. Интересно, что инспектор ГИБДД теперь может самостоятельно подвергать сомнению исправность машины, полагаясь на собственный опыт и органы чувств. К примеру, он может заметить, что автомобиль плохо управляем или имеет неисправность тормозной системы.

Полномочия сотрудников ГИБДД в России в скором времени могут быть расширены. В МВД подготавливают соответствующий проект.

Автоновости,ГИБДД,
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