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18 минут назад

Новости автомира: Рама, гибрид и три блокировки: показан новый китайский внедорожник

Motor.ru

Концерн BAIC представил свой новый внедорожник с брутальным дизайном, который напоминает американские Jeep Grand Cherokee и Wagoneer. Модель будет продаваться в Китае под названием Beijing BJ60, а его главным конкурентом станет Tank 500. Новинке обещаны пяти- и семиместное исполнения, а также гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового турбомотора, с которой BJ60 будет разгоняться от 0 до 100 километров в час за шесть секунд.

Рама, гибрид и три блокировки: показан новый китайский внедорожник
Фото: Motor.ruMotor.ru

Новинка стала третий в линейке Beijing BJ: модель с индексом 60 заняла нишу между BJ40 и BJ80. Все три эти модели выполнены в одной стилистике, напоминающей об американских автомобилях Jeep. Причем «клонами» Grand Cherokee и Wagoneer китайские внедорожники назвать нельзя — их сходство условно. Например, к дизайнерским решениям, которые делают облик BJ60 брутальным, можно отнести оквадраченные колесные арки, вертикальные блоки задних фонарей и запаску, вынесенную на пятую дверь, а на Джипы отсылает оформление радиаторной решетки с интегрированной в нее оптикой и общие пропорции.

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В конструкции рамного внедорожника: шасси с независимой подвеской всех колес, подключаемый полный привод с понижающей передачей и тремя блокировками, включая блокировку переднего дифференциала.

Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на автопроизводителя, BJ60 поступит в продажу с несколькими вариантами гибридных установок. Так, заявлен двухлитровый турбомотор, который дополнит либо 48-вольтовый стартер-генератор, либо полноценный электродвигатель. Топовой же модификации положен ДВС объемом 1,5 литра и некий мощный электромотор. Для последней версии заявлен запас хода на уровне 1000 километров.

В салоне установлены два экрана: цифровая панель приборов (ее диагональ не уточняется) и центральный 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы. На одной из официальных фотографий запечатлена огромная панорамная крыша.

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Ранее предполагалось, что концерн BAIC использует для Beijing BJ60 новую модульную архитектуру BMFA, разработанную в партнерстве с Mercedes-Benz. Однако подробностей о ней пока нет.

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