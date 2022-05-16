Японцы разработали «революционную» шину

Японская компания Toyo Tires рассказала о «революционном прогрессе» в технологии безвоздушных шин. Среди достоинств таких покрышек — стойкость к проколам протектора, отсутствие необходимости следить за давлением и увеличенный срок службы по сравнению с традиционными. По словам разработчиков, шины стали прочнее в 10 раз, в прочность резины на разрыв увеличилась примерно на 40 процентов и теперь находится на уровне стандартных покрышек.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Toyo Tires запустила производство безвоздушных шин под названием Noair еще в 2006 году, и с тех пор долговечность была самой большой проблемой для разработчиков. Тогда же японцы запатентовали конструкцию с перекрещивающимися спицами, напоминающими складные стулья: именно они поглощают удары от неровностей дороги, заменяя отсутствующий воздух.

Компания выпускает безвоздушные покрышки, но небольшими партиями, так как японское законодательство запрещает использовать их на дорогах общего пользования. Основные покупатели таких шин — владельцы гольф-клубов и парков развлечений, где Noair применяются на автомобилях, курсирующих по частной территории.

Однако в Toyo Tires уверены, что рынок покрышек будет меняться вслед за автомобильным рынком, где набирают популярность электрокары и технологии автономного вождения. Так что компания разработчики надеются найти вскоре больше областей применения для безвоздушных шин.