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1 час назад

Samsung рассказала о планах на собственный электромобиль

Мария Иванова

Издание Korea Times со ссылкой на высокопоставленные источники внутри компании сообщает, что Samsung отказалась от планов по созданию собственного электромобиля.

Samsung рассказала о планах на собственный электромобиль
Фото: greencarreports.comgreencarreports.com

Причиной стали финансовые перспективы. Samsung уже достаточно давно занимается производством компонентов для сборки электромобилей сторонних брендов, однако руководство сомневается, что создание собственных электромобилей принесет компании устойчивую прибыль. Вместо этого Samsung сосредоточится на поддержке хороших отношений со своими лучшими клиентами в области производства полупроводников и других отраслях.

Согласно источникам, решение было принято на основе анализа и обсуждения ситуации с клиентами.

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