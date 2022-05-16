Samsung рассказала о планах на собственный электромобиль

Издание Korea Times со ссылкой на высокопоставленные источники внутри компании сообщает, что Samsung отказалась от планов по созданию собственного электромобиля.

Причиной стали финансовые перспективы. Samsung уже достаточно давно занимается производством компонентов для сборки электромобилей сторонних брендов, однако руководство сомневается, что создание собственных электромобилей принесет компании устойчивую прибыль. Вместо этого Samsung сосредоточится на поддержке хороших отношений со своими лучшими клиентами в области производства полупроводников и других отраслях.