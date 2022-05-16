Названа дата премьеры нового Mercedes-Benz GLC

Компания Mercedes-Benz показала первое изображение нового GLC и назвала дату мировой премьеры кроссовера — 1 июня. Уже известно, что модель получит цифровой кокпит, подзаряжаемую гибридную версию, бензиновые и дизельные двигатели с 48-вольтовым стартер-генератором и подруливающие задние колеса, как на новом С-Классе.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Премьера нового GLC состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени. Раскрывать подробности в Mercedes-Benz по понятным причинам пока не торопится, однако кое-какие детали уже известны. Во-первых, кроссовер второго поколения получит полностью цифровой кокпит с последней версией комплекта MBUX. Во-вторых, будет несколько ездовых профилей для бездорожья. В-третьих, GLC предложат с гибридной силовой установкой типа PHEV, которая позволит проезжать без запуска ДВС больше 100 километров.

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В целом же гамма двигателей с большой долей вероятности будет аналогична C-Class. В том числе GLC достанется новая бензиновая «четверка» M 254 с EQ 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost. Этот агрегат умеет рекуперировать энергию торможения и отключаться при движении накатом, оснащен расположенной непосредственно на нём системой нейтрализации выхлопных газов и новым сегментным турбокомпрессором, развивающим технологию двухпоточного наддува twin-scroll.

Дизельные моторы OM 654 M теперь идут с двумя турбокомпрессорами переменной геометрии, впрыском под давлением 2700 бар (было 2500) и стальными поршнями с заполненным натрием охлаждающим каналом. За очистку выхлопных газов в этих агрегатах отвечает целый набор компонентов: нейтрализатор-накопитель оксидов азота, сажевый фильтр DPF и два селективных катализатора SCR c впрыском жидкости AdBlue. «Заряженный» GLC 43, по всей видимости, сменит V-образную «шестерку» на двухлитровый двигатель от родстера SL 43.