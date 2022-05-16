Volkswagen выпустит внедорожники под забытым американским брендом

Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен выпустить новую линейку внедорожников под старым брендом, который предлагался в США. Так как в ближайшее время Европа перейдет на полноценные электрокары, данная серия будет направлена на развитие транспорта с альтернативным источником питания.

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Автопроизводитель Volkswagen построил большие планы по запуску новой линейки автомобилей. Известно, что в ее состав будут входить тяжелые машины - внедорожники и пикапы. Все они будут иметь электрическую силовую архитектуру. Для новой линейки уже выбрали название - Scout, которое знакомо многим.

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Напомним, что Scout - это торговая марка с крупной историей. Данное наименование уже использовалось для транспортных средств, но в прошлом веке. Так называли вездеходы американской компании International Harvester. Техника выпускалась в 2 поколениях в период с 1961 по 1980 год. Сейчас марка представлена на рынке как Navistar и входит в состав крупного концерна VW.

Еще одна важная компания, которая выступает в роли связующей - Traton. Она представляет весь бизнес по сборке транспорта грузового сегмента. В состав Traton также входит Navistar, MAN, Scania и Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Наименование Scout использовалось и для других транспортных средств. Так обозначали версии автомобилей Skoda Fabia и Skoda Octavia, которые специально подготавливались для бездорожья. Напомним, что Skoda Auto также входит в состав немецкого концерна.

Выпуск внедорожников и пикапов на новой электрической платформе потребует вложений. На данный момент сумма инвестиций составляет 1 млрд долларов. Модели появятся на рынке в 2026 году. Выпускать их планируют тиражом 250 000 единиц в год. По предварительной информации, в качестве целевого рынка для внедорожников и пикапов выбрали Северную Америку. Напомним, что в данном регионе уже представлены крупные пикапы, в том числе марки Ford и Rivian. Поэтому новой линейке придется конкурировать с популярными моделями. Пока производитель не предоставляет информации о том, какие именно автомобили войдут в новую линейку.