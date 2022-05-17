Калифорния откажется от традиционных номерных знаков

Власти Калифорнии одобрили использование наклеек на бампер вместо традиционных регистрационных номерных знаков. Главной целью необычного проекта, который разрабатывали с 2013 года, станет новая возможность для автовладельцев использовать дизайнерские таблички, которые не будут портить внешний вид передней части транспортного средства. Новое решение будет востребовано у владельцев спорткаров и электромобилей.

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Альтернативные номерные знаки разрабатывают в США с 2013 года. Двумя годами позже в стране стартовал эксперимент, в рамках которого использовать наклейки вместо передних номерных знаков разрешили 28 полицейским автомобилям. В настоящий момент власти решили расширить программу на частных автовладельцев, которые смогут разместить дизайнерские наклейки на передних бамперах своих машин. Произвести замену может любой желающий, обратившись в аккредитованную правительством компанию. Стоимость одной из восьми вариантов наклеек обойдется клиентам в 85 долларов (примерно 5400 рублей по текущему курсу).

Эксперимент продлится до 2023 года. По словам авторов инициативы, новая возможность уже заинтересовала несколько тысяч американцев. Чаще всего заменить традиционные номера на наклейки хотят владельцы электрокаров и спортивных автомобилей, для которых важно сохранить презентабельный внешний вид и аэродинамику транспортных средств.