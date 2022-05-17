Спорткар Nissan Z оказался заметно дешевле Toyota Supra

Стали известны цены на спорткар Nissan Z в Соединенных Штатах. Так, начальную версию Z Sport с двигателем V6 3.0 и «механикой» уже этим летом можно будет купить за 39 990 долларов, что соответствует 2,6 миллиона рублей по текущему курсу. Для сравнения: базовая Toyota Supra, оснащенная «турбочетверкой» 2.0 и восьмидиапазонным автоматом, обойдется в 43 350 долларов, или 2,8 миллиона рублей.

Фото: Nissan Nissan

В Соединенных Штатах у купе Nissan Z будет три версии. Начальная Z Sport оценена в 39 990 долларов (2,6 млн рублей), Z Performance — в 49 990 (3,2 млн), а ограниченная 240 экземплярами Z Proto Spec, отсылающая к концепту Z Proto 2020 года, — в 52 990 долларов (3,4 млн). При этом Toyota Supra с «турбочетверкой» 2.0 и восьмидиапазонным автоматом стоит от 43 350 долларов (2,8 млн), а с рядной «шестеркой» — уже от 51 890 долларов (3,3 млн).

Nissan

Между тем все модификации Nissan Z оснащены 405-сильной «битурбошестеркой» 3.0 VR30DDTT от Infiniti Q60. Двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» (отличается сближенными передаточными числами и углепластиковым первичным валом) либо девятидиапазонным автоматом производства Jatco. Причем на машинах Z Performance с ручной коробкой есть функция согласования оборотов ДВС при переключениях.

В стандартное оснащение спорткара входят колеса диаметром 18 дюймов, тканевый салон, однозонный климат-контроль, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и шестью динамиками, а также передние и задние парктроники. Z Performance отличается механическим дифференциалом повышенного трения, задним спойлером, дисками Rays с шинами Bridgestone Potenza S007, спортивными тормозами и выхлопной системой.