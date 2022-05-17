Ford больше не принимает заказы на новый F-150

Как выяснил портал AutoBlog.com, американские дилеры Ford остановили прием заказов на новый F-150 2022 модельного года — соответствующее письмо они получили от самого автопроизводителя. Последняя возможность оформить заявку на покупку была в пятницу, 13 мая, теперь до 19 мая продавцы должны проверить принятые заказы, после чего продажи пикапа актуального модельного году будут полностью завершены. Исключением является только дорогая версия Raptor.

Фото: © Ford © Ford

Ford распродал все топливные версии своего бестселлера, модели F-150 (речь идет о бензиновых и гибридных модификациях, а дизельные варианты исчезли из конфигуратора еще раньше), прием заказов на пикап 2022 модельного года в комплектациях XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum, Limited и Tremor остановлен.

Впрочем, автомобиль 2023 модельного года долго ждать не придется — ожидается, что его анонсируют уже в июле, а в продажу он поступит осенью. Но до тех пор можно оформить заявку только на F-150 Raptor с 3,5-литровым V6 EcoBoost мощностью 457 лошадиных сил, который стоит почти 69 тысяч долларов против 30 тысяч долларов за базовый F-150 XL.

Ранее стало известно, что осенью этого года гамма F-150 пополнится еще одной версией начального уровня под названием Rattler («гремучая змея»). Такой пикап построят на базе стартовой комплектации XL, но он будет доступен со стандартным полным приводом и внедорожным пакетом F4X. Цена пока не объявлена.