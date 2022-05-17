Ford больше не принимает заказы на новый F-150

Как выяснил портал AutoBlog.com, американские дилеры Ford остановили прием заказов на новый F-150 2022 модельного года — соответствующее письмо они получили от самого автопроизводителя. Последняя возможность оформить заявку на покупку была в пятницу, 13 мая, теперь до 19 мая продавцы должны проверить принятые заказы, после чего продажи пикапа актуального модельного году будут полностью завершены. Исключением является только дорогая версия Raptor.
Ford распродал все топливные версии своего бестселлера, модели F-150 (речь идет о бензиновых и гибридных модификациях, а дизельные варианты исчезли из конфигуратора еще раньше), прием заказов на пикап 2022 модельного года в комплектациях XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum, Limited и Tremor остановлен.
Впрочем, автомобиль 2023 модельного года долго ждать не придется — ожидается, что его анонсируют уже в июле, а в продажу он поступит осенью. Но до тех пор можно оформить заявку только на F-150 Raptor с 3,5-литровым V6 EcoBoost мощностью 457 лошадиных сил, который стоит почти 69 тысяч долларов против 30 тысяч долларов за базовый F-150 XL.
Ранее стало известно, что осенью этого года гамма F-150 пополнится еще одной версией начального уровня под названием Rattler («гремучая змея»). Такой пикап построят на базе стартовой комплектации XL, но он будет доступен со стандартным полным приводом и внедорожным пакетом F4X. Цена пока не объявлена.
Что же касается электрического F-150 Lightning, то на него заказы перестали принимать еще в конце 2021 года, то есть всего через полгода после анонса цен. К тому момент заявки на покупку оформили более 200 тысяч человек.