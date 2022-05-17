Возрожденные «Москвичи» пополнят парк такси и каршеринга

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал в интервью телеканалу «Москва 24», что на бывшем заводе Renault, который теперь принадлежит городу, будут выпускать автомобили для такси и каршеринга, причем модели и комплектующие для них «будут максимально локализованы». Технические требования к таким машинам обсудят с крупнейшими столичными компаниям-агрегаторами.

Фото: © Renault © Renault

По словам Ликсутова, уже сформирована рабочая группа с компаниями-агрегаторами для определения технических аспектов машин, которые поступят в автопарки такси и каршеринга Москвы и Московской области. «Завод «Москвич» потенциально может выпускать такие автомобили, мы уже разрабатываем требования к ним», — подчеркнул заммэра по вопросам транспорта. Он добавил, что «предприятие будет обеспечено заказами, и будет четкое понимание перспектив, потребителя, необходимых для выпуска автомобилей».

Днем ранее стало известно, что московский завод «Рено Россия» перешел в госсобственность и встал на баланс города. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что предприятие не будет законсервировано, а рабочие места сохранят. Там организуют производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич»: первое время под этой маркой будут собирать машины с двигателем внутреннего сгорания, а затем и электромобили.

«Интерфакс» уточняет, что Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод, хотя ранее предполагалось, что французская компания сможет вернуть предприятие в течение шести лет.