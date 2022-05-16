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31 минуту назад

Renault отказали в возможности вернуть свой завод в Москве

Вероника Полынина

Французский автопроизводитель Renault не сможет выкупить обратно свой завод в Москве. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

Renault отказали в возможности вернуть свой завод в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ликсутова, обратного опциона на выкуп завода бывшим собственником не предусмотрено.

«То есть этот завод будет все время российским», - сказал заммэра в эфире телеканала «Москва 24».

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Ликсутов подтвердил, что до конца года власти столицы намерены начать производство автомобилей на бывшем заводе Renault. Предположительно, платформа нового авто будет создана совместно с КАМАЗом и ФГУП НАМИ. По его словам, перед руководством предприятия стоит задача максимального использования российских компонентов. Также стоит цель разработать полностью отечественный автомобиль.

По словам Ликсутова, коллектив завода будет сохранен, долги по зарплате будут полностью выплачены.

Напомним, российский завод Renault перешел в собственность правительства Москвы. Теперь там будут производить автомобили под брендом «Москвич».

Автоновости,Renault,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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