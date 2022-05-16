Renault отказали в возможности вернуть свой завод в Москве

Французский автопроизводитель Renault не сможет выкупить обратно свой завод в Москве. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

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По словам Ликсутова, обратного опциона на выкуп завода бывшим собственником не предусмотрено.

«То есть этот завод будет все время российским», - сказал заммэра в эфире телеканала «Москва 24».

Ликсутов подтвердил, что до конца года власти столицы намерены начать производство автомобилей на бывшем заводе Renault. Предположительно, платформа нового авто будет создана совместно с КАМАЗом и ФГУП НАМИ. По его словам, перед руководством предприятия стоит задача максимального использования российских компонентов. Также стоит цель разработать полностью отечественный автомобиль.

По словам Ликсутова, коллектив завода будет сохранен, долги по зарплате будут полностью выплачены.