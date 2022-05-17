Президент Renault прокомментировал решение уйти из России

Renault полностью остановила деятельность в России, передав активы властям. Как заявил в интервью японскому телеканалу NHK президент компании Жан-Доминик Сенар, для французского концерна это решение было «очень болезненным», однако именно благодаря ему удалось сохранить 45 тысяч рабочих мест в России. Компания не исключает возможности возвращения в страну, когда санкции будут ослаблены, добавил он.

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По словам Сенара, автопром попал в «крайне сложную ситуацию, с которой ранее никогда не сталкивалась». И речь не только о российской отрасли: так глава Renault прокомментировал положение, в котором оказался весь мировой автопром на фоне ситуации в Украине и резкого повышения цен на детали.

Накануне Минпромторга РФ сообщил, что группа Renault избавилась от активов в России. Ее доля в АвтоВАЗе, составлявшая 67,69 процента, теперь принадлежит ФГУП НАМИ, а московский завод «Рено Россия» отошел правительству столицы: там собираются выпускать легковые автомобили (сначала с ДВС, потом электрокары) под исторической маркой «Москвич». В наладке производства Москве должен помочь КамАЗ.

На мощностях «Рено Россия» Renault производил в том числе бестселлер Duster, который, по данным инсайдеров, хотят продолжить выпускать — только уже под шильдиком Lada.