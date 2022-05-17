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1 час назад

Новости автомира: КНР и Южная Корея начнут привозить в РФ альтернативные версии автомобилей в 2022 году

FBM.ru

Корейские бренды Hyundai и Genesis, а также китайские компании Haval, Geely и JAC приступили к оформлению альтернативных Одобрений типов транспортного средства (ОТТС). Автомобили отличаются тем, что в строке «Сборочный завод и его адрес» указаны предприятия в родных для данных марок странах.

В РФ могут появиться альтернативные версии авто из КНР и Южной Кореи
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно сведениям «Авторевю», производитель Hyundai сертифицирует автомобили корейской сборки с конца февраля, а Geely, Haval и JAC приступили к «двойной сертификации» весной. Чем это обусловлено на данный момент неясно. Либо производители «перестраховываются» и готовятся к прямому импорту машин, либо такой импорт на самом деле стал более выгодным, нежели локальная сборка в странах ЕАЭС.

К примеру, новый кроссовер JAC S6, который собирались поставлять в РФ с казахстанского предприятия «СарыаркаАвтоПром», теперь можно законно ввозить из КНР. По два ОТТС теперь также имеют и другие бренды: Haval Dargo (российской и китайской сборки), Geely Coolray и Geely Atlas Pro (оба белорусской и китайской сборки).

Если калининградское предприятие «Автотор» не вернется к работе на полную мощность, то альтернативные ОТТС будут отличным подспорьем и для корейского производителя Hyundai, который начал оформлять их раньше всех – еще в феврале.

Так, уже в данный момент в РФ могут официально продавать Kia K5, Soul, Seltos, Sorento и Stinger, Genesis G70 и GV80, а также Hyundai Santa Fe корейской сборки. Комплектации при этом останутся прежними. Все указанные автомобили сертифицированы с теми же моторами, с которыми их выпускали и, возможно, еще продолжают выпускаться в нашей стране.

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