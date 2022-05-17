В РФ могут появиться альтернативные версии авто из КНР и Южной Кореи

Корейские бренды Hyundai и Genesis, а также китайские компании Haval, Geely и JAC приступили к оформлению альтернативных Одобрений типов транспортного средства (ОТТС). Автомобили отличаются тем, что в строке «Сборочный завод и его адрес» указаны предприятия в родных для данных марок странах.

Согласно сведениям «Авторевю», производитель Hyundai сертифицирует автомобили корейской сборки с конца февраля, а Geely, Haval и JAC приступили к «двойной сертификации» весной. Чем это обусловлено на данный момент неясно. Либо производители «перестраховываются» и готовятся к прямому импорту машин, либо такой импорт на самом деле стал более выгодным, нежели локальная сборка в странах ЕАЭС.

К примеру, новый кроссовер JAC S6, который собирались поставлять в РФ с казахстанского предприятия «СарыаркаАвтоПром», теперь можно законно ввозить из КНР. По два ОТТС теперь также имеют и другие бренды: Haval Dargo (российской и китайской сборки), Geely Coolray и Geely Atlas Pro (оба белорусской и китайской сборки).

Если калининградское предприятие «Автотор» не вернется к работе на полную мощность, то альтернативные ОТТС будут отличным подспорьем и для корейского производителя Hyundai, который начал оформлять их раньше всех – еще в феврале.