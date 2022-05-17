Эксперт назвал идеальный автомобиль для дачи

"Если дальше формировать этот образ, то хорошо бы, чтобы для транспортного средства был одобрен фаркоп: дачники часто строят свои дома сами, им приходится возить много грузов, поэтому многие покупают прицепы. Должно быть стандартное место для установки фаркопа, чтобы этот аксессуар продавался у того же дилера либо в рознице и чтобы не было претензий у ГАИ и при техосмотре", – пояснил Баканов.