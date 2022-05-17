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2 часа назад

Новости автомира: москвичей призвали отказаться от автомобилей 17 мая

Вероника Полынина

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей в Москве отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт из-за сильного дождя.

Москвичей призвали временно отказаться от автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Загруженность столичных дорог утром во вторник, 17 мая, достигла 7 баллов. В ЦОДД отмечают, что для утренних часов это сильная загруженность. Машины двигаются медленно, в городе зафиксировано большое количество ДТП, которые еще сильнее затрудняют движение.

Наибольшая загруженность дорог зафиксирована в центре Москвы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

«Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Городской транспорт работает штатно», - говорится в обращении в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В ЦОДД также попросили водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

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