Москвичей призвали временно отказаться от автомобилей

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей в Москве отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт из-за сильного дождя.
Загруженность столичных дорог утром во вторник, 17 мая, достигла 7 баллов. В ЦОДД отмечают, что для утренних часов это сильная загруженность. Машины двигаются медленно, в городе зафиксировано большое количество ДТП, которые еще сильнее затрудняют движение.
Наибольшая загруженность дорог зафиксирована в центре Москвы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.
«Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Городской транспорт работает штатно», - говорится в обращении в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
В ЦОДД также попросили водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.