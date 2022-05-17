УАЗ возобновил производство автомобилей после отпуска

Ульяновский автозавод начал производство автомобилей после корпоративного отпуска и майских выходных. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе УАЗа,
Предприятие не производило автомобили с 30 апреля по 15 мая. Если не учитывать майские праздники, то автозавод проставил 6 дней с 4-го по 6-е и с 11-го по 13 мая. Тем не менее автозавод функционировал, отгружая ранее заказанные автомобили по производственному графику. Также на предприятии во время отпуска проходили ремонтные работы.
УАЗ по итогам апреля продал порядка 1620 внедорожников и коммерческих автомобилей, что позволило компании занять шестое место в рейтинге лидеров продаж.