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2 часа назад

Новости автомира: УАЗ возобновил производство автомобилей после отпуска

ПроКроссовер.ру

Ульяновский автозавод начал производство автомобилей после корпоративного отпуска и майских выходных. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе УАЗа,

УАЗ возобновил производство автомобилей после отпуска
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Предприятие не производило автомобили с 30 апреля по 15 мая. Если не учитывать майские праздники, то автозавод проставил 6 дней с 4-го по 6-е и с 11-го по 13 мая. Тем не менее автозавод функционировал, отгружая ранее заказанные автомобили по производственному графику. Также на предприятии во время отпуска проходили ремонтные работы.

УАЗ по итогам апреля продал порядка 1620 внедорожников и коммерческих автомобилей, что позволило компании занять шестое место в рейтинге лидеров продаж.

Автоновости,УАЗ,
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