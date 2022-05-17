«Очень черный» Geely Coolray в спецверсии Nero уже в России

Российский офис Geely анонсировал появление новинки — кроссовера Coolray в особом исполнении Nero. Он построен на базе комплектации Flagship, а от стандартной модели его отличают кузов, покрашенный в черный металлик Ink Black, черные элементы декора, черные диски и корпуса наружных зеркал «под карбон». На принадлежность к специальной серии указывают логотипы Nero на кромке заднего бампера и двери багажника.

Фото: motor.ru motor.ru

Помимо всего перечисленного, у Coolray Nero спортивный спойлер с красной литерой S, тонированные задние стекла и напольные коврики с надписью Nero. В список оснащения включены светодиодная оптика, панорамная крыша со сдвижным люком, бесключевой доступ в салон и возможность дистанционного запуска двигателя.

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Салон — стандартный для Coolray. На передней панели установлен 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, а перед водителем — цифровая панель приборов диагональю семь дюймов. Из опций комфорта — атмосферная подсветка, а среди вспомогательных систем — мониторинг слепых зон и камеры кругового обзора. Coolray поставляется в Россию с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, который работает в связке с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

У дилеров Coolray Nero появится в июне, так что цены будут обнародованы уже в ближайшее время. Пока же на официальном сайте Geely указана рекомендованная розничная стоимость стандартной модели: от 2 299 990 рублей за кроссовер в базовой комплектации Comfort (без учета специальных скидок) до 2 709 990 рублей за Coolray Flagship Sport. Средняя комплектация Flagship обойдется в 2 659 990 рублей.