Бывший дизайнер BMW критикует новую 7 Series

Фрэнк Стефенсон имеет за плечами огромный опыт работы в автоиндустрии: из-под его руки вышли Maserati MC12, Ferrari F430 и все современные McLaren от 12C до 720S. Помимо суперкаров, Стефенсон занимался дизайном Mini Cooper, Fiat 500 и BMW X5. Он уже не раз выступал с резкой критикой современных BMW эпохи огромных "ноздрей", поэтому крайне интересно, как Стефенсон оценил новые BMW 7 Series и i7, которые также получили большие решётки радиатора.
Новые "семёрки" у Стефенсона не вызывают рвотный рефлекс, что уже является неплохим началом. По его словам, дизайн седьмой серии G70 производит впечатление цельного автомобиля, который разрабатывался человеком, понимающим, чего он хочет добиться. "Выглядит и ощущается, как истинный BMW", - говорит Стефенсон в своём видеоразборе, однако не всё так гладко.
Первая претензия касается головной оптики автомобиля, разделение которой для Стефенсона неприемлемо. Он предлагает объединить два яруса в один, оставив основной блок и встроить в него дневные ходовые огни, что должно напомнить эпоху с выдвижными фарами. Как это может выглядеть, он визуализировал в своём видео.
Также дизайнер предлагает обратить внимание на место стыка элементов в области верхней внешней части ДХО: из-за того, что крыло, бампер и стекло не имеют единой точки схождения, внешний вид приобретает неряшливость, и это крайне трудно развидеть, если присмотреться один раз.
Разумеется, Стефенсон "прошёлся" по решётке радиатора, которая, по его мнению, при уменьшении в размере будет смотреться гармоничнее и эстетичнее, а если верхняя линия окажется ниже капота, то это придаст автомобилю более спортивный и динамичный вид. Место под номерной знак Стефенсон предлагает расположить выше - на крышке багажника, потому что сейчас оно ломает горизонтальную линию конструкции бампера.
Стефенсон похвалил решение отказаться от молдинга на боковинах, который в народе прозвали "хоккейной клюшкой", и поприветствовал приверженность дизайнеров марки изгибу Хоффмайстера.
Салоном Фрэнк Стефенсон остался доволен, и единственная вещь, которую он бы изменил - расположение экрана медиасистемы, чтобы он не выглядел, как экран дорогого ноутбука.
Ранее "РГ" рассказывала, что Матиас Юнгханнс, главный дизайнер по интерьерам автомобилей BMW i, прогнозирует завершение моды на большие цифровые дисплеи в салонах автомобилей.