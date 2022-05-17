Бывший дизайнер BMW критикует новую 7 Series

Фрэнк Стефенсон имеет за плечами огромный опыт работы в автоиндустрии: из-под его руки вышли Maserati MC12, Ferrari F430 и все современные McLaren от 12C до 720S. Помимо суперкаров, Стефенсон занимался дизайном Mini Cooper, Fiat 500 и BMW X5. Он уже не раз выступал с резкой критикой современных BMW эпохи огромных "ноздрей", поэтому крайне интересно, как Стефенсон оценил новые BMW 7 Series и i7, которые также получили большие решётки радиатора.

Фото: скриншот с youtube.com скриншот с youtube.com

Новые "семёрки" у Стефенсона не вызывают рвотный рефлекс, что уже является неплохим началом. По его словам, дизайн седьмой серии G70 производит впечатление цельного автомобиля, который разрабатывался человеком, понимающим, чего он хочет добиться. "Выглядит и ощущается, как истинный BMW", - говорит Стефенсон в своём видеоразборе, однако не всё так гладко.

Видео дня

Первая претензия касается головной оптики автомобиля, разделение которой для Стефенсона неприемлемо. Он предлагает объединить два яруса в один, оставив основной блок и встроить в него дневные ходовые огни, что должно напомнить эпоху с выдвижными фарами. Как это может выглядеть, он визуализировал в своём видео.

Также дизайнер предлагает обратить внимание на место стыка элементов в области верхней внешней части ДХО: из-за того, что крыло, бампер и стекло не имеют единой точки схождения, внешний вид приобретает неряшливость, и это крайне трудно развидеть, если присмотреться один раз.

Разумеется, Стефенсон "прошёлся" по решётке радиатора, которая, по его мнению, при уменьшении в размере будет смотреться гармоничнее и эстетичнее, а если верхняя линия окажется ниже капота, то это придаст автомобилю более спортивный и динамичный вид. Место под номерной знак Стефенсон предлагает расположить выше - на крышке багажника, потому что сейчас оно ломает горизонтальную линию конструкции бампера.

Стефенсон похвалил решение отказаться от молдинга на боковинах, который в народе прозвали "хоккейной клюшкой", и поприветствовал приверженность дизайнеров марки изгибу Хоффмайстера.

Салоном Фрэнк Стефенсон остался доволен, и единственная вещь, которую он бы изменил - расположение экрана медиасистемы, чтобы он не выглядел, как экран дорогого ноутбука.