Параллельный импорт запчастей грозит ростом контрафакта

В России легализовали параллельный импорт — ввоз в страну «востребованных оригинальных товаров» через посредников без согласия правообладателей. Эта мера призвана решить проблему поставок запчастей компаний, которые приостановили деятельность в стране. Однако в Ассоциации европейского бизнеса считают, что параллельный импорт грозит ростом контрафакта и в долгой перспективе негативно скажется на развитии российской экономики.

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На сайте Ассоциации европейского бизнеса опубликован меморандум, в котором организация заявила, что не поддерживает параллельный импорт, и предрекла негативный эффект для социально-экономического развития России. Так, в АЕБ считают, что легализация параллельного импорта в дальнейшем будет способствовать снижению объемов инвестиций в экономику страны, а также сокращению объемов легально поставляемых товаров, в том числе автомобилей и запчастей к ним.

Кроме того, высок риск появления неравных условий ведения бизнеса, так как правообладатели вкладывают средства в продвижение брендов и товаров на рынке, а посредники, который возят продукцию без их согласия, используют уже готовую инфраструктуру. Также параллельный импорт приведет к замедлению локализации производств правообладателей и увеличению объемов ввоза контрафактных товаров.

В АЕБ призывают предпринять ряд действий. Во-первых, параллельный импорт должен быть временной мерой, а во-вторых, следует запретить ввозить в страну товары компаний, которые продолжают бизнес в России или в случае, если есть официальный импортер. В-третьих, ассоциация предлагает уведомлять правообладателей при импорте товаров, что позволит сохранить баланс между необходимостью использовать альтернативные каналы поставок и правами параллельных импортеров, а также обеспечит рынку защиту от контрафакта.