В Россию привезут китайскую копию Nissan Navara

На российском рынке появится новый рамный пикап родом из Китая. Речь идет о Dongfeng Rich 6, который является лицензионной копией японского Nissan Navara. Точная дата начала продаж новинки в России пока неизвестна, а вот ее стоимость портал «Автоновости дня» уже выяснил.

Фото: Nissan Nissan

По данным издания, Dongfeng Rich 6 появится на российском рынке под именем DF 6. Здесь он будет оценен в 1 999 000 рублей. За эти деньги покупателям предложат единственную доступную комплектацию Comfort с пятиступенчатой МКПП и полным приводом.

Остальная информация о DF 6 для российского рынка пока держится в тайне. Но, как стало известно ранее, для российского рынка пикап был сертифицирован в версии с двухрядным салоном и 2,5-литровым турбодизельным мотором мощностью 136 лошадей и 305 Нм, а также с жестко подключаемым полным приводом. Интересно, что в Китае этот пикап также доступен в заднеприводной версии, а помимо дизеля покупатели могут выбрать и бензиновый агрегат.