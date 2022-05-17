Kia тестирует загадочный внедорожник

Неподалёку от инжинирингового центра в корейском Намьянге был замечен тестовый мул с кузовными панелями Kia Mohave, но со значительно увеличенным клиренсом. Предполагается, что корейская марка готовится к выпуску автомобиля нового для себя сегмента.

Фото: www.thekoreancarblog.com www.thekoreancarblog.com

Ещё в 2004 году Kia подготовила к чикагскому автосалону рамный пикап KCV-4 Mojave, который планировали к серийному производству, но проект был отложен из-за финансового кризиса, грянувшего в 2008 году.

Осенью 2020 года появились фото, предположительно, такого же прототипа, и уже тогда "РГ" предположила, что Kia всё-таки готовится выпустить пикап. Эти предположения недавно подтвердились.

Дело в том, что Kia официально анонсировала выход двух пикапов. Первый ориентирован на рынок США и будет иметь чисто электрическую силовую установку, вторая модель предназначена для рынков развивающихся стран и, как ожидается, получит ДВС.