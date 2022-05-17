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29 минут назад

Новости автомира: в самом большом городе Китая в апреле не продали ни одного автомобиля

Motor.ru

Прошедший месяц стал рекордным для автомобильного рынка Шанхая — самого густонаселенного города Китая. И речь идет об антирекорде: за месяц в 26-миллионном мегаполисе было реализовано ноль автомобилей, сообщает агентство Bloomberg. Виной тому — жесткий локдаун, последовавший за новой вспышкой коронавируса, которая стала самой крупной со времен выявления COVID-19 в Ухане в конце 2019 года.

В крупнейшем мегаполисе Китая авторынок упал до нуля
Фото: © Иван Каргапольцев/ТАСС© Иван Каргапольцев/ТАСС

Жителям Шанхая запретили покидать дома без уважительной причины. Да и почти все дилерские центры в городе были закрыты, сообщает Bloomberg со ссылкой на Шанхайскую ассоциацию продаж автомобилей, которая представляет примерно 300 присутствующих на рынке автобрендов.

В апреле прошлого года в Шанхае было продано 26 311 автомобилей. Что касается Китая в целом, то падение тоже оказалось рекордным за последние два года: продажи сократились почти на 36 процентов до 1,06 миллиона машин, сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей.

Сообщается, что в Шанхае уже почти три дня не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом — именно такой срок требуется для ослабления локдауна, который длится уже шесть недель.

Российский авторынок в апреле тоже отметился драматичным падением: продажи сократились в 4,6 раза по сравнению с тем же месяцем 2021 года. При этом почти удвоился спрос на электромобили Tesla, которые и до введения санкций не поставлялись в страну официально.

Автоновости,Tesla,
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