В крупнейшем мегаполисе Китая авторынок упал до нуля

Прошедший месяц стал рекордным для автомобильного рынка Шанхая — самого густонаселенного города Китая. И речь идет об антирекорде: за месяц в 26-миллионном мегаполисе было реализовано ноль автомобилей, сообщает агентство Bloomberg. Виной тому — жесткий локдаун, последовавший за новой вспышкой коронавируса, которая стала самой крупной со времен выявления COVID-19 в Ухане в конце 2019 года.

Фото: © Иван Каргапольцев/ТАСС © Иван Каргапольцев/ТАСС

Жителям Шанхая запретили покидать дома без уважительной причины. Да и почти все дилерские центры в городе были закрыты, сообщает Bloomberg со ссылкой на Шанхайскую ассоциацию продаж автомобилей, которая представляет примерно 300 присутствующих на рынке автобрендов.

В апреле прошлого года в Шанхае было продано 26 311 автомобилей. Что касается Китая в целом, то падение тоже оказалось рекордным за последние два года: продажи сократились почти на 36 процентов до 1,06 миллиона машин, сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей.

Сообщается, что в Шанхае уже почти три дня не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом — именно такой срок требуется для ослабления локдауна, который длится уже шесть недель.