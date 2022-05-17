Volkswagen уйдет из России в конце мая

Ранее правление концерна Volkswagen приняло решение приостановить производство автомобилей в России до особого распоряжения. Это решение касается российских производственных площадок в Калуге и Нижнем Новгороде. Экспорт автомобилей в Россию также был прекращен.
Входящие в Группу Volkswagen, компании Porsche и Bentley также прекратили экспорт автомобилей в страну, а производство на российских заводах компании Skoda, было остановлено.
Теперь некоторые неназванные источники сообщают, что концерн Volkswagen Group принял решение о дальнейшей судьбе подконтрольных марок на территории России, в котором говориться, что автопроизводитель уйдет с российского рынка в конце мая.