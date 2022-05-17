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1 час назад

Новости автомира: автоконцерн Volkswagen уйдет из России в конце мая 2022 года

ПроКроссовер.ру

Ранее правление концерна Volkswagen приняло решение приостановить производство автомобилей в России до особого распоряжения. Это решение касается российских производственных площадок в Калуге и Нижнем Новгороде. Экспорт автомобилей в Россию также был прекращен.

Volkswagen уйдет из России в конце мая
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Входящие в Группу Volkswagen, компании Porsche и Bentley также прекратили экспорт автомобилей в страну, а производство на российских заводах компании Skoda, было остановлено.

Теперь некоторые неназванные источники сообщают, что концерн Volkswagen Group принял решение о дальнейшей судьбе подконтрольных марок на территории России, в котором говориться, что автопроизводитель уйдет с российского рынка в конце мая.

Автоновости,Bentley,Skoda,Volkswagen,Porsche,VolksWagen,
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