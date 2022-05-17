ГИБДД подвела итоги рейда на электросамокатчиков

«Самыми частыми нарушениями по итогам рейда стали пересечение пешеходного перехода на велосипеде, не спешившись; пересечение проезжей части в неположенном месте; передвижение по проезжей части в нарушение требований ПДД; нахождение на проезжей части без цели ее перехода и нарушение правил движения по тротуарам», — сообщили в ГИБДД.