ГИБДД подвела итоги рейда на электросамокатчиков

За три дня рейда сотрудники ДПС пресекли почти 4,5 тыс. нарушений ПДД со стороны пользователей велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Из них почти 3,4 тыс. нарушений правил выявлено со стороны работников служб доставки. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.
«Самыми частыми нарушениями по итогам рейда стали пересечение пешеходного перехода на велосипеде, не спешившись; пересечение проезжей части в неположенном месте; передвижение по проезжей части в нарушение требований ПДД; нахождение на проезжей части без цели ее перехода и нарушение правил движения по тротуарам», — сообщили в ГИБДД.
Также автоинспекторы выявили 39 фактов управления устройствами с электродвигателем мощностью более 250 Вт и менее 4 кВт гражданами без прав категории «М». Транспортные средства были перемещены на спецстоянки, а водителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.
Рейд проходил в Москве в конце прошлой недели, 13–15 мая.