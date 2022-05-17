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1 час назад

новости автомира: ГИБДД подвела итоги рейда на электросамокатчиков

Газета.Ruиещё 1

За три дня рейда сотрудники ДПС пресекли почти 4,5 тыс. нарушений ПДД со стороны пользователей велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Из них почти 3,4 тыс. нарушений правил выявлено со стороны работников служб доставки. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

ГИБДД подвела итоги рейда на электросамокатчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самыми частыми нарушениями по итогам рейда стали пересечение пешеходного перехода на велосипеде, не спешившись; пересечение проезжей части в неположенном месте; передвижение по проезжей части в нарушение требований ПДД; нахождение на проезжей части без цели ее перехода и нарушение правил движения по тротуарам», — сообщили в ГИБДД.

Также автоинспекторы выявили 39 фактов управления устройствами с электродвигателем мощностью более 250 Вт и менее 4 кВт гражданами без прав категории «М». Транспортные средства были перемещены на спецстоянки, а водителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Рейд проходил в Москве в конце прошлой недели, 13–15 мая.

Автоновости,ГИБДД,
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