Покупатель неисправного авто отсудил у продавца миллионы

Житель кузбасского города Мариинска отсудил почти три миллиона рублей у автодилера, который продал ему машину с неисправным двигателем.

Фото: Вадим Жернов / ТАСС Вадим Жернов / ТАСС

Автомобиль Lada Xray 2020 года выпуска 60-летний Сергей Зайцев приобрел в середине марта прошлого года. Покупка, сделанная в одном из торговых центров Кемерова, обошлась ему в один миллион 60 тысяч рублей. Но не успел счастливый автовладелец сесть за руль "Лады", как стало ясно: продавец слукавил. Двигатель машины всякий раз начинал барахлить, и лампочка индикатора Check Engine на приборной панели мигала ему в такт.

Через пару-тройку дней такой езды водитель обратился к специалистам по диагностике электронных систем и блоков управления. И те подтвердили, что у машины неисправен двигатель. Зайцев направил в продавшую ему автомобиль компанию досудебное требование о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости автомобиля. Однако это требование было проигнорировано. И тогда покупатель обратился в суд. Проведенная при рассмотрении дела автотехническая экспертиза показала, что недостатки транспортного средства и правда на совести производителя.