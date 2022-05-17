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1 час назад

Новости автомира: в Кузбассе покупатель неисправного авто отсудил у продавца миллионы

Российская Газета

Житель кузбасского города Мариинска отсудил почти три миллиона рублей у автодилера, который продал ему машину с неисправным двигателем.

Покупатель неисправного авто отсудил у продавца миллионы
Фото: Вадим Жернов / ТАССВадим Жернов / ТАСС

Автомобиль Lada Xray 2020 года выпуска 60-летний Сергей Зайцев приобрел в середине марта прошлого года. Покупка, сделанная в одном из торговых центров Кемерова, обошлась ему в один миллион 60 тысяч рублей. Но не успел счастливый автовладелец сесть за руль "Лады", как стало ясно: продавец слукавил. Двигатель машины всякий раз начинал барахлить, и лампочка индикатора Check Engine на приборной панели мигала ему в такт.

Через пару-тройку дней такой езды водитель обратился к специалистам по диагностике электронных систем и блоков управления. И те подтвердили, что у машины неисправен двигатель. Зайцев направил в продавшую ему автомобиль компанию досудебное требование о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости автомобиля. Однако это требование было проигнорировано. И тогда покупатель обратился в суд. Проведенная при рассмотрении дела автотехническая экспертиза показала, что недостатки транспортного средства и правда на совести производителя.

Суд занял сторону потребителя. С продавца взыскали стоимость автомобиля, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы - в общей сложности более 2,8 миллиона рублей. Автодилер это решение обжаловал. Но коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила вердикт первой судебной инстанции без изменений.

Автоновости,Lada XRAY,Lada,Сергей Зайцев,
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