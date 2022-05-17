Chevrolet показала детали салона недорогого кроссовера Equinox

Компания Chevrolet продолжает тизерную кампанию нового электрического кроссовера Equinox. На этот раз в коротком ролике показали детали салона модели, в том числе внушительных размеров экран мультимедийной системы, цифровую панель приборов и мерцающую градиентную атмосферную подсветку. Особое внимание в ролике уделили необычному дизайну дефлекторов обдува.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

Что касается атмосферной подсветки, встроенной в панель, то у нее будет несколько цветов, что продемонстрировали в ролике, а сам световой рисунок имеет сетчатую структуру. Экраны виртуальной приборки и мультимедийной системы, вопреки распространенной моде, не стали объединять под одним стеклом, а установили раздельно. Также в видео показали «парящий» центральный тоннель, под которым имеется ниша для хранения мелких вещей.

Кроссовер разделит модульную платформу Ultium с пикапом Silverado EV, а его запас хода, в зависимости от емкости батареи, составит 400-480 километров. Ранее сообщалось, что Equinox EV будет позиционироваться как бюджетная модель. Она появится у американских дилеров через год, причем уже на старте продаж будет доступна версия RS, которая отличается аэродинамическим обвесом и двухцветным кузовом.