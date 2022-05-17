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1 час назад

Новости автомира: цены на трехлетние автомобили выросли на 60%

Газета.Ru

В апреле цены на подержанные автомобили в возрасте до трех лет выросли на 47-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают аналитики автомобильного сайта «Дром» (результаты исследования поступили в «Газету.Ru»).

Цены на трехлетние автомобили выросли на 60%
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»Михаил Киреев/РИА «Новости»

Количество выставленных на продажу трехлетних авто сократилось на 11% в сравнении с апрелем 2021-го. За первые две недели мая количество предложений снизилось на 15%.

Самой популярной моделью среди трехлетних стала Lada Granta, ее средняя цена увеличилась относительно прошлого года на 50% и составила 715 тыс. рублей. Следом идут Hyundai Solaris (+53%; 1,4 млн рублей) и Lada Vesta (+46%, 995 тыс. рублей). Пятерку замкнули Kia Rio и Toyota Camry, которые подорожали в среднем на 50% — до 1,4 млн рублей и 3,2 млн рублей соответственно

По словам специалистов, сейчас автомобилисты менее заинтересованы в продаже машин в условиях нехватки новых авто на рынке и высоких цен на них. Количество предложений автомобили в возрасте до трех лет начало снижаться еще в марте этого года.

«Раньше автовладельцы могли себе позволить поменять автомобиль, потому что он надоел и захотелось новую модель. Сейчас такое потребительское поведение осталось в прошлом. В новой реальности средний срок владения авто значительно увеличится, и без особой необходимости автолюбители не будут менять машины», — говорит аналитик сайта «Дром» Алексей Гришин.

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