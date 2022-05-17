По России разъезжают десятки тысяч злостных должников-лихачей

По дорогам России передвигаются более 33,8 тысячи злостных нарушителей правил, накопивших огромные долги по штрафам. Такие данные предоставило МВД по запросу "Российской газеты". Очевидно, что эти злостные нарушители создают реальную угрозу безопасности на дорогах.

Фото: Александр Корольков Александр Корольков

Двое из этих злостных неплательщиков имеют более 2 тысяч неоплаченных штрафов. Еще 58 человек задолжали от одной до двух тысяч штрафов. От 500 до тысячи неоплаченных штрафов должны 318 автовладельцев. Более 9,6 тысячи человек задолжали от ста до пятисот штрафов. А также около 23,8 тысячи не оплатили от пятидесяти до ста постановлений.

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С такими нарушителями Госавтоинспекция активно борется. Их автомобили выявляют по камерам, устанавливают места их нахождения, а далее останавливают, оформляют протоколы и передают судебным приставам. Поэтому количество должников сокращается.

Но опасность на дорогах создают не только те, кто не платит штрафы. А еще и те, кто принципиально игнорирует правила, а затем просто оплачивает вынесенные в их отношении постановления. Причем посчитать таких лихачей не представляется возможным.

Как только автовладелец оплатил штраф, постановление считается исполненным. А чтобы установить таких водителей, потребуется вручную перерабатывать всю базу данных. Но сейчас для этого нет даже оснований. Ведь у нас никоим образом не наказывается систематическое нарушение Правил дорожного движения. Только повторное, и только по некоторым статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, что в Советском Союзе была система, при которой за три нарушения лишали прав. Позже была установлена система, при которой за 15 штрафных баллов лишали прав. Каждому нарушению присваивалось определенное количество баллов. Набрал за год 15 - лишился прав. Аналогичные системы действуют в большинстве стран. В Германии, например, назначают пункты. Лишиться прав на год можно, набрав 18 пунктов за год. Например, за превышение скорости на 21-25 км/час - 1 пункт. На 26-30 км/час - 3 пункта. За проезд на красный свет - 3 пункта. Непредоставление преимущества пешеходу на переходе - 4 пункта. Обгон справа - 3 пункта.

В России еще в 2013 году были попытки ввести подобное наказание. Но их никто не поддержал. Позже это предложение трансформировалось в наказание за систематическое нарушение правил. Но оно распространялось только на грубые нарушения. Их перечень был ограничен. Эта новация вошла в проект новой редакции КоАП. Но неизвестно, когда она будет принята. И она также не охватывает все нарушения.

Таким образом, получается, что если у человека есть деньги, то он может сколько угодно раз нарушать правила. Лишь бы платил штрафы. Выходит, для некоторых проезд - платный, а для остальных - по правилам.

В то же время количество штрафов, которые оформляются с помощью камер автоматической фиксации, превысило 160 миллионов. То есть можно считать, что в среднем каждый из 145 миллионов человек, составляющих население нашей страны, включая младенцев и тех, кто не может самостоятельно передвигаться, был наказан. А некоторые - не один раз.

А если учитывать, что количество транспорта в стране составляет 60 миллионов, то каждый автовладелец за год был привлечен к ответственности как минимум 2,5 раза за год. Уже и страховщики, которые используют всякие интеллектуальные системы, считают, что если водитель совершает 5 правонарушений в год, он с меньшей вероятностью совершит ДТП, чем тот, который не совершил за год ни одного нарушения. Ведь это показывает, что он не пользуется автомобилем. А не получить штраф, если пользуешься машиной, просто невозможно.

Есть решение проблемы, предложенное ОНФ. А именно - установить, что если водитель до пяти раз за год совершил легкое правонарушение, зафиксированное камерами, штраф ему не выписывать. Только предупреждать. Если количество штрафов в течение года перевалило за пять, то за последующие нарушения - штрафовать. Если количество правонарушений перевалило за 50, то назначать штраф в двойном размере. Если назначенные наказания перевалили за 100 в год, тогда уже принимать более строгие меры. Например, прекращать эксплуатацию транспортного средства на срок, например, от месяца до трех.

Это не конфискация автомобиля и даже не лишение прав, а просто запрет на его передвижение. А уж если и это требование не выполнено, то тогда уже лишать права управления.

Такая система позволит, во-первых, снизить финансовую нагрузку на водителей, которые нарушают правила по чистой случайности. Возможно, это снизит наполняемость региональных бюджетов, но окажет влияние на тех лихачей, которые считают, что им на дороге можно все, пока кошелек.

А во-вторых, окажет серьезное давление на тех лихачей, которые игнорируют правила принципиально. А главное, что в этой ситуации подобное поведение перестанет быть для них поводом для оплаты проезда с нарушением Правил. Даже сейчас заплатить 60 тысяч рублей для них ничего не стоит . Но когда им придется расплачиваться десятикратными суммами, оставлять автомобили на длительную стоянку, лишаться их навсегда, тогда нарушать Правила просто станет невыгодно.

К сожалению, за последнее время не было принято ни одного законопроекта, который бы облегчил жизнь гаишников или автовладельцев. В борьбе с лихачами были предложены поправки в Уголовный Кодекс, которые предусматривают ответственность за управление автомобилем лишенным прав водителем. Но это не решает главную проблему: управлением автомобилем, который совершил большое количество нарушений, за которое лишение прав не предусмотрено.

К ним относится в том числе и опасное вождение, запрет на которое в Правилах дорожного движения предусмотрен, а ответственности за него нет.