Когда водителя могут арестовать за тонировку не по ГОСТу

«Сотрудник полиции вправе требовать от граждан прекращения противоправных действий. В случаях, если водитель не устраняет тонировку на месте выявления правонарушения, ему выдается требование, обязывающее устранить тонировку. Если водитель проигнорировал данное требование, то в дальнейшем в отношении него наступает административная ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Нарушителю грозит наказание вплоть до административного ареста, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов» — говорится в сообщении.