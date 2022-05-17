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2 часа назад

Новости автомира: в ГИБДД рассказали, в каком случае водителя могут арестовать за неправильную тонировку

Газета.Ru

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале рассказала, когда водителя могут отправить под арест за тонировку стекол автомобиля не по ГОСТу.

Когда водителя могут арестовать за тонировку не по ГОСТу
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Согласно действующим нормативам, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

«Сотрудник полиции вправе требовать от граждан прекращения противоправных действий. В случаях, если водитель не устраняет тонировку на месте выявления правонарушения, ему выдается требование, обязывающее устранить тонировку. Если водитель проигнорировал данное требование, то в дальнейшем в отношении него наступает административная ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Нарушителю грозит наказание вплоть до административного ареста, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов» — говорится в сообщении.

Автоновости,ГИБДД,
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