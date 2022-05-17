В России выросло количество выданных автокредитов

Количество автокредитов, выданных российскими банками в апреле, выросло на 21,8%, до 20,8 тыс., после спада в марте. При этом по сравнению с апрелем 2021 года показатель упал на 80,7% (107,6 тыс. автокредитов), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В регионах РФ был отмечен рост выдачи автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем в апреле 2022 года. При этом самое серьезное увеличение (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Челябинской (+52,7%), Волгоградской (+40,2%), Московской (+39,9%) и Тульской (+38,2%) областях, а также в Республике Татарстан (+38,0%). Среди регионов РФ лидерами по количеству выданных автокредитов в апреле стали Москва (1,55 тыс.), Московская область (1,36 тыс.), Санкт-Петербург (1,07 тыс.), а также в республики Татарстан (0,95 тыс.) и Башкортостан (0,88 тыс.).

"В целом, текущая ситуация с выдачей автокредитов напоминает "карантинные" апрель-май 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций и роста рыночных ставок. При этом достаточно значительный рост выдачи автокредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом "низкой базы". Напомним, что по сравнению с "досанкционным" февралем, в марте выдача сократилась сразу на 77,4%. Вместе с тем, помимо роста ставок по автокредитам, на сокращение их выдачи продолжает оказывать влияние дефицит новых автомобилей и запасных частей к ним", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.