В России выросло количество выданных автокредитов

Количество автокредитов, выданных российскими банками в апреле, выросло на 21,8%, до 20,8 тыс., после спада в марте. При этом по сравнению с апрелем 2021 года показатель упал на 80,7% (107,6 тыс. автокредитов), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В регионах РФ был отмечен рост выдачи автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем в апреле 2022 года. При этом самое серьезное увеличение (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Челябинской (+52,7%), Волгоградской (+40,2%), Московской (+39,9%) и Тульской (+38,2%) областях, а также в Республике Татарстан (+38,0%). Среди регионов РФ лидерами по количеству выданных автокредитов в апреле стали Москва (1,55 тыс.), Московская область (1,36 тыс.), Санкт-Петербург (1,07 тыс.), а также в республики Татарстан (0,95 тыс.) и Башкортостан (0,88 тыс.).
"В целом, текущая ситуация с выдачей автокредитов напоминает "карантинные" апрель-май 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций и роста рыночных ставок. При этом достаточно значительный рост выдачи автокредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом "низкой базы". Напомним, что по сравнению с "досанкционным" февралем, в марте выдача сократилась сразу на 77,4%. Вместе с тем, помимо роста ставок по автокредитам, на сокращение их выдачи продолжает оказывать влияние дефицит новых автомобилей и запасных частей к ним", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Он отметил, что начинающемуся восстановлению сегмента автокредитов способствует активно развивающее кредитование на рынке подержанных автомобилей. При этом кредитование на покупку новых автомашин продолжает сокращаться, а общее количество заявок в апреле снизилось на 5,3% по сравнению с мартом и на 39,6% по сравнению с февралем, а уровень их одобрения немного подрос, и составил около 15%.