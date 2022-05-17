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48 минут назад

Новости автомира: 843-сильный гибрид Mercedes-AMG получил «формульную» спецверсию

Motor.ru

Отделение Mercedes-AMG продолжает праздновать свой 55-летний юбилей и представляет гибрид Mercedes-AMG GT 63 S E Performance в специальной версии F1 Edition. Лифтбек получил особую «мануфактурную» окраску кузова, пакет расширенной аэродинамики и салон с отделкой углеволокном, кожей «наппа» и микрофиброй. Стоимость пятидверки в таком исполнении составит около 143 000 евро, что соответствует 9,7 миллиона рублей.

Фото дня: Mercedes-AMG показала "юбилейный" суперкар
Фото: Motor.ruMotor.ru

Лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance с гордостью носит звание самой мощной серийной модели из Аффальтербаха. Его гибридная установка, совмещающая битурбодвигатель V8 4.0, автомат AMG Speedshift MCT-9G и электромотор на задней оси, развивает 843 лошадиные силы и 1470 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у пятидверки занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 316 километрах в час.

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В честь 55-летия AMG, а также чтобы напомнить о тесной связи технологий лифтбека с Формулой-1 выпущена версия F1 Edition. Такой автомобиль окрашен в «мануфактурный» серый цвет alpine grey, который дополняют наклейки AMG на боковинах и красные акценты по нижнему периметру. Кованые 21-дюймовые колёса используют цветовую схему дисков официальной «скорой помощи» чемпионата — Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

Штатно на лифтбеке стоит пакет AMG Aerodynamics. Он включает фиксированное антикрыло на корме, оптимизированный диффузор, увеличенный сплиттер, дополнительные дефлекторы на переднем бампере и крыльях. Стандартными для машины в том числе стали наборы AMG Night Package Exterior и AMG Night Package II с глянцевым чёрным декором и шильдиками, плюс крышка топливозаливной горловины AMG серебристого цвета.

10 конкурентов Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Салон Mercedes-AMG GT 63 S E Performance F1 Edition выполнен в классической черно-красной цветовой гамме. Сиденья AMG Performance обиты натуральной кожей «наппа». Лифтбеку достались красные ремни безопасности, вставки из углеволокна с красными нитями, руль AMG Performance с оплёткой из «наппы» и микрофибры, а также памятные таблички, указывающие на принадлежность к особой серии.

Бонусы каждому покупателю — фирменный чехол-тент из дышащего материала, украшенный логотипом F1, и фирменные салонные коврики. Всё это добавит к цене лифтбека 23 800 евро, что по текущему курсу эквивалентно 1,6 миллиона рублей. Сам автомобиль в Германии стоит от 119 015,60 евро, или 8,1 миллиона рублей.

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