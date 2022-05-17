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2 часа назад

Новости автомира: составлен топ самых продаваемых китайских автомобилей

Лера Букина

Эксперты СберАвто, изучив существующее предложение по онлайн-продаже автомобилей китайских брендов, рассказали, какие марки и модели пользуются наибольшим успехом. Об этом сообщает «Российская газета».

Составлен топ самых продаваемых китайских автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как выяснилось, марка Chery занимает самую большую долю (53% от всего предложения). Следом идут Haval, Geely и Exeed. Самые широко представленные модели - Chery Tiggo 8 Pro, Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Haval F7 и Geely Atlas Pro. Средний чек на покупку автомобиля китайского бренда составляет 1,3 млн рублей.

На новые китайские автомобили приходится 74% от всех автомобилей из Китая.

В тройку наиболее часто представленных новых китайских авто вошли Chery (61% от всех новых китайских авто), Haval, Geely и Exeed, моделей - Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4 и Haval F7. Средний чек на новый китайский автомобиль составляет 1,8 млн рублей.

Эксперты, проанализировав ситуацию с авто с пробегом, выяснили, что в этой категории также чаще всего встречается марка Chery (31%), на втором месте - Lifan (23%), третьем - Geely (20%). А наиболее популярными моделями авто с пробегом являются Chery Tiggo 4, Lifan X50 и Chery Tiggo 7. Средний чек на покупку китайского автомобиля с пробегом достигает 650 тысяч рублей.

Ранее в начале мая посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил уверенность в том, что китайские автомобили будут наращивать долю на российском рынке.

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