Выбраны лучшие автомобильные интерьеры года

Авторитетное американское издание Wards Auto составило рейтинг автомобилей с лучшими интерьерами. Впервые за историю рейтинга половину мест в нем заняли электромобили: эксперты объясняют это тем, что автопроизводители используют батарейные машины как «витрины» для передовых технологий, таких как дополненная реальность, и дружелюбных интерфейсов. Также список стал отражением неутихающего тренда на электрокары, разнообразие которых на рынке продолжает расти.
В списке автомобилей с лучшими салонами в этом году оказались батарейные кроссоверы BMW iX и Kia EV6, седаны Lucid Air и Mercedes-Benz EQS, а также пикап Rivian R1T. Модели относительно молодых брендов Rivian и Lucid попали в рейтинг впервые.
Помимо электрокаров, в Wards Auto отметили интерьеры пяти топливных машин — пикапов Toyota Tundra и Ford Maverick, кроссовера Gensis GV70, внедорожника Jeep Grand Wagoneer и «горячего» хэтчбека Volkswagen Golf GTI.
При составлении десятки эксперты оценивали дизайн салонов и используемые материалы, комфорт сидений, дисплеи, удобство интерфейса мультимедийной системы, а также возможность подключения к смартфону. При этом они не стали расставлять автомобили по местам от первого к 10-му. Также в рейтинге не указывается, что именно заслужило похвалу в оснащении той или иной модели.
Ранее американское консалтинговое агентство J.D. Power опубликовало рейтинг надежности автомобилей. В 2022 году в лидеры внезапно выбились корейские автомобили, которые потеснили «японцев»: лучшими были признаны машины Kia, а последнее место досталось Land Rover. Lexus, который становился первым девять раз за последние 11 лет, упал на шестую строчку — ниже Toyota.