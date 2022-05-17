Всего 122 человека из 1,2 млн успешно сдали онлайн-тест на знание ПДД

В России завершился Большой экзамен по Правилам дорожного движения. За месяц онлайн-тест прошли более 1,2 миллиона человек. Большинство россиян набрали 25 баллов из 60 возможных. Правильно на все вопросы ответили всего лишь 122 человека, сообщает организатор проекта портал Авто.ру.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Владимир Астапкович/ РИА Новости

Большой экзамен ПДД - онлайн-проект, в котором каждый автомобилист, пешеход, велосипедист или самокатчик может проверить и улучшить знания Правил. Для этого надо было ответить на 30 вопросов теста - от самых простых до более сложных. У участников было две попытки по 15 минут. Вопросы для экзамена составили эксперты Авто.ру совместно с Центром организации дорожного движения Москвы.

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Большинство участников экзамена уверенно справлялись с частью вопросов, в том числе повышенной сложности. Например, как правильно проезжать перекрестки или что означают сигналы мотоциклистов. Основные затруднения вызвали задачи на знание правил для велосипедистов и пешеходов. Например, многие не смогли ответить, в каких случаях пешеходу можно идти по проезжей части.

Более 45 баллов из 60 возможных получили лишь 7 процентов участников, прошедших тест до конца. Средний результат экзаменующихся - 25 баллов.

"Большой экзамен ПДД показал: большинство водителей и пешеходов уверенно отвечают лишь на часть вопросов и путаются в целых разделах. Однако цель экзамена - не оценка знаний, а напоминание, что нужно регулярно проверять их и следить за обновлениями. Это необходимо не только новичкам на дорогах, но и водителям со стажем", - прокомментировал итоги генеральный директор "Яндекс.Вертикалей" Павел Алешин.