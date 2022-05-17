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1 час назад

Новости автомира: только 122 человека правильно ответили на все вопросы большого экзамена по ПДД

Российская Газета

В России завершился Большой экзамен по Правилам дорожного движения. За месяц онлайн-тест прошли более 1,2 миллиона человек. Большинство россиян набрали 25 баллов из 60 возможных. Правильно на все вопросы ответили всего лишь 122 человека, сообщает организатор проекта портал Авто.ру.

Всего 122 человека из 1,2 млн успешно сдали онлайн-тест на знание ПДД
Фото: Владимир Астапкович/ РИА НовостиВладимир Астапкович/ РИА Новости

Большой экзамен ПДД - онлайн-проект, в котором каждый автомобилист, пешеход, велосипедист или самокатчик может проверить и улучшить знания Правил. Для этого надо было ответить на 30 вопросов теста - от самых простых до более сложных. У участников было две попытки по 15 минут. Вопросы для экзамена составили эксперты Авто.ру совместно с Центром организации дорожного движения Москвы.

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Большинство участников экзамена уверенно справлялись с частью вопросов, в том числе повышенной сложности. Например, как правильно проезжать перекрестки или что означают сигналы мотоциклистов. Основные затруднения вызвали задачи на знание правил для велосипедистов и пешеходов. Например, многие не смогли ответить, в каких случаях пешеходу можно идти по проезжей части.

Более 45 баллов из 60 возможных получили лишь 7 процентов участников, прошедших тест до конца. Средний результат экзаменующихся - 25 баллов.

"Большой экзамен ПДД показал: большинство водителей и пешеходов уверенно отвечают лишь на часть вопросов и путаются в целых разделах. Однако цель экзамена - не оценка знаний, а напоминание, что нужно регулярно проверять их и следить за обновлениями. Это необходимо не только новичкам на дорогах, но и водителям со стажем", - прокомментировал итоги генеральный директор "Яндекс.Вертикалей" Павел Алешин.

Впервые Большой экзамен по Правилам дорожного движения состоялся в 2020 году. В нем приняли участие более 150 тысяч человек. Правильно ответить на все вопросы смогли только два человека. В этом году число участников экзамена выросло в 8 раз. В нем участвовали жители из 47 регионов страны. Самыми активными, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Краснодарский край, Свердловская и Нижегородская области.

Автоновости,Павел Алешин,
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