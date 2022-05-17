«АвтоВАЗ» продолжит выпуск автомобилей на платформе Renault

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что «АвтоВАЗ» намерен продолжить выпуск автомобилей на платформе, которую разрабатывала Renault совместно с российским производителем. Об этом сообщает ТАСС.

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«Основным условием является то, что компания Renault будет прикладывать максимально усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами «Автоваза», - отметил Мантуров.

Он также указал на то, что решение о передаче российских активов Renault в госсобственность было компромиссным. Его приняли с учетом того, что французский производитель в настоящее время не имеет возможности полностью обеспечивать поставку комплектующих и компонентов для загрузки площадок «Автоваза» и «Рено Россия».

Ранее в понедельник, 16 мая, сообщалось, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» (67,6%) передали предприятию НАМИ (подведомственно Минпромторгу), а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы. Отмечается, что на заводе хотят возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейшем предприятие планирует выпускать электромобили.